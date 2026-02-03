Van'da kar yağışı nedeniyle 53 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Van merkezde dün akşam yağmur, Bahçesaray, Çatak, Özalp, Gürpınar ve Başkale ilçelerinde ise kar etkili oldu.

Kar yağışı nedeniyle 5 ilçeye bağlı 21 mahalle ve 32 mezra yolu ulaşıma kapandı. Yolların açılması için Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri karla mücadele çalışması başlattı.

BUZ SARKITLARI

Kar yağışının en etkili olduğu Başkale ilçe merkezinde kar kalınlığı 20 santimetre, yüksek kesimlerde ise yer yer 1 metreyi geçti. Karla ilçede dondurucu soğuklar da etkili oldu.

Soğuklar nedeniyle ilçedeki bazı binaların çatılarında yaklaşık 2 metre uzunluğunda buz sarkıtları oluşurken, belediye ekipleri kar temizleme çalışması yaptı.

İlçenin belirli noktalarında toplanan kar yığınları kamyonlarla taşındı.