Van’da kayyum tarafından işten çıkarılan işçiler Ankara’da

Van Büyükşehir Belediyesine kayyum atanmasının ardından işten çıkarılan 223 işçilerden 6'sı, hak arayışlarını Ankara’ya taşıdı. Yaklaşık 20 gün önce işten çıkarıldıklarını belirten işçiler, başkentte çeşitli siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarıyla görüşüyor.

İşçilerden Hıfzıllah Aktı, ANKA Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, işten çıkarılmalarının ardından Van’da 15 gün boyunca eylemler düzenlediklerini belirterek, “Bizimki emek ve ekmek davasıdır. Bu süreçte sesimizi duyuramayınca Ankara’ya gelmeye karar verdik. Şu an 6 kişi buradayız ve DEM Parti Genel Merkezi ile DİSK’i ziyaret ettik. Ayrıca DEM Parti Meclis Grup Başkanveki Sezai Temelli ile bir görüşme gerçekleştirdik” dedi.

Amaçlarının tüm siyasi partilerle görüşmek olduğunu belirten Aktı, “Barış ve kardeşliğin konuşulduğu bir dönemde 223 emekçinin gerekçesiz biçimde işten çıkarılması bizi düşündürüyor. Ankara’da kalıp bu kararın nedenini öğrenmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN PARTİLERLE GÖRÜŞMEK İSTİYORUZ"

Önder Sarıbulak ise bin 300 kilometre yol katederek geldiklerini vurguladı. Van’da yeterli muhatap bulamadıkları için Ankara’da olduklarını belirten Sarıbulak, “DEM Parti'ye gittik. CHP, AK Parti, Yeni Yol, Yeniden Refah, DEVA, ismi aklıma gelmeyen bütün partilerle görüşmek istiyoruz ve bu görüşme neticesinde bizim sesimize ses olmaya davet ediyoruz. İşimize neden son verildiğini bilmiyoruz. Bugün DEM Parti ve Genel-İş’i ziyaret ettik. Yarın diğer parti grup başkan vekilleri, İHD ve baroyla görüşmeler gerçekleştirmeyi planlıyoruz” dedi.

İşçiler, “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu”nda yer alan tüm milletvekillerine ulaşmayı hedeflediklerini ve özellikle Van milletvekillerinden randevu talep ettiklerini ifade etti.

Sarıbulak, “Sorunlarımızı duyurmak ve çözüm bulmak için Ankara’da direnişimizi sürdüreceğiz. Biz bu süreci burada başlatırken bizim arkadaşlar bugün Van'da yine eylemlerine devam ediyorlar. Gerçekten vicdani olan, gerçekten ahlaki boyuttan rahatsız olan herkesin bizim sesimize ses olmaya davet ediyoruz. Biz bir sonuç alana kadar Ankara'da direneceğiz. Engelli bir arkadaşımız ve çok sayıda işçi arkadaşla birlikte geldik. Herkesi sesimize ses olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.