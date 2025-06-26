Van'da kayyumdan binlerce kişiye 'icra' şoku: 'Avukatlar AKP'ye yakın' iddiası

Van Büyükşehir Belediyesi'ne atanan kayyum, Van'daki 12 bin 500 aboneye icra davası başlattı.

MA'nın haberine göre, belediyeye bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) abonesi 12 bin 500 kişiye açılan icra davasının muhatabı olan avukatların bölgede AKP'ye yakınlıkları ile bilinen kişiler olduğu iddia edildi.

ÖNCE ZAM SONRA İCRA

Van Büyükşehir Belediye'sine 15 Şubat'ta kayyum atanmasının hemen ardından 5 Mayıs'ta konutlarda kullanılan suya yüzde 50, ticarethanelerde kullanılan suya ise yüzde 75 oranında zam yapılmıştı. Kamuoyuna duyurulmayan zam sonrası faturalar iki katına çıktı. Belediye, su faturalarını ödeyemeyen ya da geciktiren yurttaşlar hakkında icra işlemi başlattı.

VASKİ'ye bağlı aboneler hakkında icra işlemi başlatan avukatların 27'sinin bir dönem AKP'de yöneticilik yaptığı iddia edildi.

İddialara göre icra dosyası verilen avukatlardan bazıları şöyle:

AKP İl Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkerim İnce’nin kızı Aylin Betül İnce ile akrabası Tunay Ersever, 2011’de AKP’den aday adayı olan Sevilay Kurşunluoğlu, AKP’nin Belediye Meclis Üyesi Mehmet Yıldız ile yakını Şerife Yıldız, eski kayyum döneminde VASKİ’nin genel müdürlüğüne atanan Vahap Gezgen’in kızı Evin Gezgen, AKP eski İl Başkanı Zahir Soğanda’nın akrabaları Enver Ecer, Devrim Yıldırımçakar ve Yusuf Soğanda, 2023 seçimlerinde AKP’den aday adayı olan Çağatay Akyol, AKP Kadın Kolları MYK yedek üyesi Büşra Gölgül, AKP il yöneticileri Gülsüm Buzkan, Kübra Soyçiçek, Öznur Züleyha Ete ve Ardal Güldal, VASKİ’de hâlen kadrolu olarak çalışan Ayşenur Arslan’ın eşi Bilal Arslan.