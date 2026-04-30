Van'da köpeğin saldırdığı 1 çocuk öldü, 1 çocuk yaralı: Belediye personeli gözaltına alındı

Van'ın Saray ilçesi Kazım Paşa Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde yaşanan köpek saldırısında hayatını kaybeden 5 yaşındaki Hamza Özsoy gözyaşları arasında toprağa verilirken, kuzeni A.Ö.'nün hastanedeki tedavisi ise devam ediyor.

BELEDİYE PERSONELİ GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan olay üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Saray Belediyesi'nden bir personel gözaltına alınırken, İçişleri Bakanlığı ise konuyla ilgili müfettiş görevlendirdi.

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Van ilimizin Saray ilçesinde 5 yaşındaki evladımız Hamza Özsoy’un sokak köpeklerinin saldırısı sonucu hayatını kaybetmesi bizleri derinden üzmüştür. Olayda ihmali ya da kusuru bulunan kişi veya kişiler hakkında gerekli adli ve idari süreçler hassasiyetle yürütülecektir. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığımız tarafından Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir."