Van'da mahalleye çığ düştü... 22 ev boşaltıldı: 1 kişi yaşamını yitirdi!

Van İlçe merkezine bağlı Adnan Menderes Mahallesi Sultan Sokak üzerindeki Fahrettin Şavan ve Sadun Şavan'a ait evlere sabaha karşı çığ düştü. Karın doldurduğu evde büyük hasar meydana geldi.

22 EV BOŞALTILDI

Yaşanan çığ felaketinin ardından yetkililer, mahalledeki 22 ev için boşaltma kararı aldı. Evler tek tek boşaltılırken, yurttaşlar ise okul pansiyonlarına yerleştirildi

1 KADIN ÇIĞ ALTINDA KALDI

Olaydan bir süre sonra bu kez Bahçelievler Mahallesi'ne çığ düştü. 1 kişi yaralanırken ve 1 kişinin de kayıp belirtildi. Çığın altında kalan kadının kurtarılması için çalışma başlatıldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Bölgeye sevk edilen ekipler tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda yaralı kurtarılan Gülnaz Bitik (61), ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çatak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Gülnaz Bitik hayatını kaybetti.