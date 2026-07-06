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Van'da ortalık savaş alanına döndü... Otomobil, park halindeki kamyona çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Van'da ortalık savaş alanına döndü... Otomobil, park halindeki kamyona çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

6.07.2026 17:20:00
Güncellenme:
DHA
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Van'da ortalık savaş alanına döndü... Otomobil, park halindeki kamyona çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Van'ın Edremit ilçesinde otomobilin park halindeki kamyona çıktığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
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Van-Hakkari kara yolu Kurubaş mevkisinde saat 16.00 sıralarında Hakkari yönünden Van'a giden, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 PP 1564 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki 65 EY 983 plakalı kamyona arkadan çarptı.

1 KİŞİ ÖLDÜ

Kazada otomobilde bulunan 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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