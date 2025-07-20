Van'da 'Suruç katliamı' anması: 'Suruç için adalet, herkes için adalet!'

Eğitim Sen Van Şube Yürütme Kurulu Üyesi Adem Şahin, Sanat Sokağı'nda bir araya gelen Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleri adına yaptığı açıklamada, Suruç katliamında “çocukların kahkahalarını savunan 33 güzel yürekli gencin, karanlık eller tarafından katledildiğini” belirtti.

Şahin, “İnsanlık tarihi boyunca zulüm ve baskılar kadar insanlık onurunu yücelten örnekler de gördük. Suruç’un düş yolcuları da o örneklerden biriydi” dedi.

“DEVLET GÖREVLİLERİNE DAİR HİÇBİR İŞLEM YAPILMADI”

Şahin, intihar saldırısını gerçekleştiren kişinin 6 aydır kayıp ilanıyla aranan Adıyaman Üniversitesi öğrencisi Abdurrahman Alagöz olduğunun belirlendiğini anımsatarak, saldırganın babasının da olaydan iki ay önce emniyete ihbarda bulunduğunu aktardı. Buna rağmen hiçbir önlem alınmadığını söyleyen Şahin, “Katliamın emrini verenler ortaya çıkarılmadı, devlet görevlileri hakkında hiçbir işlem yapılmadı. Bu tavır katliamın üzerinin örtülmesine neden oldu” ifadelerini kullandı.

“SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA SÜRECİ YETERSİZ KALDI”

Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Suruç davasında, mağdur ailelerin ve avukatların taleplerine rağmen dosyanın derinleştirilmediğini söyleyen Şahin, 18 ay boyunca soruşturmaya gizlilik kararı getirildiğini, delillerin yıllar sonra dosyaya eklendiğini, firari sanıklar için yeterli çalışma yapılmadığını vurguladı.

“KATİLLER SADECE BOMBAYI PATLATANLAR DEĞİL”

Şahin, Suruç’taki saldırının arkasındaki zihniyetin 10 Ekim Ankara ve Gaziantep katliamlarında da benzer şekilde işlediğini belirterek, “Katiller sadece bombayı patlatanlar değil, o bombanın oraya ulaşmasına göz yumanlar, sorumluların hesap vermesini engelleyenlerdir. Geçmişle yüzleşmek, failleri cezalandırmak toplumsal adaletin yeniden inşası için şarttır. Bu coğrafyada yaşanan tüm katliamların aydınlatılması, yaraların iyileşmesinin tek yoludur” diye konuştu.