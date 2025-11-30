Van'da üç kişinin bulunduğu araç Zernek Barajı’na uçtu: 2 ölü

Cumhuriyet Gazetesi Logo
30.11.2025 11:31:00
Van’ın Gürpınar ilçesindeki Zernek Barajı’na araç uçtuğu ve içerisinde 3 kişinin bulunduğu ihbarı üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmada 2 kişinin cansız bedenleri sudan çıkarıldı.

Alınan bilgilere göre olay, Van-Hakkari kara yolu üzerindeki Zernek Barajı bölgesinde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD, itfaiye ekipleri sevk edildi.

Görgü tanığının ifadesine göre içerisinde 3 kişinin bulunduğu bir aracın kontrolden çıkarak baraj suyuna düştüğü bildirildi.

Bölgeye gelen ekipler arama kurtarma çalışması başlattı.

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Su altı arama kurtarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda 2 kişi sudan ölü olarak çıkarıldı.

Sudan çıkarılan şahısların cenazeleri ambulansa alınırken, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

 

