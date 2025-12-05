Van'da yurttaşların 'fatura' tepkisi: 'Su hattı ve sayaç yok ama VASKİ abonelik açıp fatura gönderdi...'

Albayrak Mahallesi sakinleri, evlerinde su kullanımına dair en ufak bir altyapı ya da sayaç bulunmamasına rağmen su faturası kesildiğini ve bu faturaların e-Devlet sistemine yansıtıldığını belirtti.

Yurttaşlar, kendilerine gelen faturaların tamamen haksız ve hukuksuz olduğunu belirterek, mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

"HERHANGİ BİR ABONELİK OLMADAN KENDİ KAFALARINA GÖRE ABONELİK AÇMIŞLAR"

Evine taşımayla su götüren mahalle sakini Hanifi Aygök, şunları söyledi:

"Evet Sayın VASKİ yetkilileri size sesleniyorum. Ben suyumu bu şekilde böyle eve veriyorum. Şimdi devlet büyüklerine sesleniyorum. Ben burada haklı mıyım, haksız mıyım? Hatta ben değil köylünün hepsi aynen bu şekilde evlerine taşımalı su çekiyorlar. VASKİ'de fatura yollamış, Sayaç yok, Altyapı yok, Kafasına girer nasıl fatura göndermişse onu da bilmiyoruz. Biz bu şekilde mağduruz. Devlet büyüklerimiz buna bir el alsın istiyoruz. VASKİ bize sayaçlarımız, altyapımız, çeşmelerimiz olmadığı halde bize kendi aklınca abonelik yapmış ve sayaç olmadığı halde de bizlere fatura göndermiş.

Şimdi normalde bazı bazı evlerde de 10- 15 yıldır millet evini götürmüş, başka şehirlere batıya taşınmış. Onlara da fatura gelmiş. Ben de burada VASKİ'ye sesleniyorum. Burada ben şimdi burada eşekle su çekip evime götürüyorum. Sayın VASKİ yetkilileri sizlere sesleniyorum siz o sayacı eşeğe mi bağladınız? Bu fatura nasıl gelmiş bize? Ben burada da devlet büyüklerine sesleniyorum; bizlere yardımcı olsunlar. Van Başkala Albayrak köyünden bu mağduriyeti biz yaşıyoruz. Burada altyapı yok, sayaç yok. Herhangi bir abonelik olmadan kendi kafalarına göre abonelik açmışlar. Ve görüyorsunuz herkes burada taşımayla kendilerine içme suyu götürüyor. Kimisi elleriyle kimisi eşekle su taşıyor. Sayaç ve altyapı sıkıntımız var. sayaç olmayan yere 2 fatura gönderilmiş, piyasada su, hortum, sayaç yok millet faturaları ödemeyeceklerini ve mahkemeye vereceklerini söylüyor."

"E-DEVLETTEN BORÇLU OLDUĞUMUZU ÖĞRENDİK"

Cangir Aybar ise "Bizim suyumuz yok, biz eşekle su taşıyoruz. bizim bütün mahalle suyunu köy çeşmesinden karşılıyoruz. Saat yok, sayaç yok neyin faturasıdır? Allah devletimizin yardımcısı olsun devlet bize yardım etsin. Bizi mağdur etmesinler. Köylüler fatura çıktığından habersizdi. Köylülerden biri e-devletten fatura geldiğini görünce köylülere de söyledik. Tüm köylünün e-devletine su fatura borcu gelmiş herkes fatura şokuyla karşı karşıya kaldık" dedi.

"BİZE DERE SUYU BAĞLAMIŞLAR NEYİN PARASINI İSTİYORLAR"

Şemsettin Arslan ise "Devlet gelsin bizim sayaçlarımızı taksın suyumuzu getirsin sonra biz de faturalarımızı ödeyelim. Bize dere suyu bağlamışlar millet dere suyuna niye para ödesin ki, köyün yarısında su var yarısında o dere suyu bile yok" ifadelerini kullandı.