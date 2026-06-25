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Van Edremit'te 'kuduz' alarmı... 7 mahalle karantinaya alındı

Van Edremit'te 'kuduz' alarmı... 7 mahalle karantinaya alındı

25.06.2026 10:21:00
Güncellenme:
DHA
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Van Edremit'te 'kuduz' alarmı... 7 mahalle karantinaya alındı

Van'ın Edremit ilçesinde ölen köpekte tespit edilen kuduz vakası sonrası 7 mahallede, karantina tedbirleri uygulanmaya başladı.

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Van'ın Edremit ilçesi Yeni Cami Mahallesi Muhtarı Naci Coşkun'un 13 Haziran 2026'da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünü telefonla arayarak bir evin bahçesinde bir köpeğin ölü olduğunu bildirdi.

Bölgeye giden ekipler, köpekten numune alıp Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü'ne gönderdi. Burada yapılan inceleme sonucunda ölen köpeğin kuduz olduğu belirlendi. Bunun üzerine de İlçe Kaymakamlığı başkanlığında toplanan İlçe Hayvan Zabıta Komisyonu, ilçenin 7 mahallesinde karantina uygulaması başlattı.

Edremit Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, mahallelerde önlem alıp, sık sık uyarı anonsları yaptı. Edremit Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Yeni Camii Mahallesi merkezli gelişen vaka nedeniyle halk sağlığını korumak ve hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla bir dizi önlemin devreye alındığı belirtildi.

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7 MAHALLEDE HAYVAN HAREKETLERİ YASAKLANDI

İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu'nun aldığı karar doğrultusunda Merkez Cami, Yeni Mahalle, Elmalık, Eminpaşa, Eski Cami, Süphan ve Şabaniye mahalleleri karantina bölgesi ilan edildi. İkinci bir emre kadar bu mahallelerde tüm hayvan hareketleri durduruldu. Karar kapsamında kedi, köpek, sığır, koyun ve keçilerin sokaklarda serbest dolaştırılması yasaklanırken; hayvanların işletme, ahır, barınak veya kapalı alanlarda tutulması gerektiği bildirildi.

ŞÜPHELİ HAYVANLAR İÇİN İHBAR ÇAĞRISI

Açıklamada, evcil hayvan sahiplerinden kedi ve köpeklerini başıboş bırakmamaları, sahipsiz hayvanlarla temastan kaçınılması, aşırı salya akıtan, saldırgan davranışlar sergileyen, yürürken koordinasyon bozukluğu ve denge kaybı yaşayan hayvanların görülmesi halinde Edremit Belediyesi veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bilgi verilmesi istendi.

Açıklamada ayrıca herhangi bir hayvan tarafından ısırılma, tırmalanma veya şüpheli temas yaşanması durumunda yurttaşların vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları, kuduz aşısı ve gerekli tıbbi müdahalenin zamanında yapılmasının hayati önem taşıdığı belirtildi.

İlgili Konular: #Van #edremit #Karantina #kuduz

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