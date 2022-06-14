Van Gölü kıyısında erkek cesedi bulundu
Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan Van Gölü kıyısında çürümüş ceset bulundu.
Olay, öğle saatlerinde Tatvan-Van karayolu güzergahında bulunan Van Gölü kıyısında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Van Gölü kıyısında yürümek için giden vatandaşlar çürümüş ceset buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemede cesedin bir erkeğe ait olduğu tespit edilirken, cesedin ne zamandan beri göl kıyısında olduğuna ilişkin araştırmalar devam ediyor.
Ceset otopsi için Tatvan Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Video Haberler
- Sarı kart gösterdi; döverek öldürdüler
- Öğrenciler hastanelik oldu
- Niğde-Kayseri yolu trafiğe kapatıldı
- Kulu'da 5 katlı binanın zeminini su bastı
- Ev sahibini öldürmüştü: İfadesi ortaya çıktı
- ''İnsanların anılarını topluyorum''
- Trafiği durdurup şınav çekmişti, gözaltına alındı
- 'Bakan gelmezse kendimi patlatırım'
- Kağıthane'de öldürülen ev sahibinin oğlu konuştu
- Selde yaşamını yitirmişti, son yolculuğuna uğurlandı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Bakan gelmezse kendimi patlatırım'
- CHP'den Tanju Özcan kararı
- Otobüs biletlerinde bir devir sona erdi
- Söyleyeyim: Mahalle karışacak...
- Ilıcalı'dan canlı yayında Survivor yorumcusuna tepki
- Gözleri doldu, sesi titredi...
- Otomobil üzerinde ilişkiye girenlerin kimliği belli oldu
- NATO'dan yeni Türkiye açıklaması
- NBA yıldızına şok... Hapis cezasıyla karşı karşıya!
- Kaftancıoğlu'ndan jet yanıt