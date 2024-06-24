Van Gölü’nde kayboldu... Arama çalışmaları sürüyor!

Van’ın Tuşba ilçesinde yüzmek için Van Gölü’ne girdikten sonra kaybolan şahsın arama çalışmaları beşinci gününde sürüyor.

İHA
Yayınlanma: 24.06.2024 - 10:00
Van Gölü’nde kayboldu... Arama çalışmaları sürüyor!
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Dört gün önce Tuşba ilçesi sınırları içerisinde bulunan Çarparak Adası yakınına arkadaşları ile birlikte giden Ahmet Hilmi Hanal (22) Van Gölü’nde yüzdüğü sırada gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye Van Sahil Güvenlik Komutanlığı, Van Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği, Van ve Bitlis İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Van İtfaiye Dairesi Başkanlığı dalgıçların yer aldığı 30 kişilik dalgıç ekibi kayıp genci bulmak için çalışma yürütüyor.


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