Van Gölü'nde Rojin Kabaiş'in arama çalışmaları devam ediyor... Aile yakınları Cumhuriyet'e konuştu

Yayınlanma: 13.10.2024 - 17:39

Güncelleme: 13.10.2024 - 17:41

Van Gölü çevresinde kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş için arama çalışmaları 16. günde sürüyor. Rojin’in kaybolduğu günden bu yana Van İl Jandarması tarafından yürütülen arama faaliyetleri titizlikle devam ediyor. Ailenin valilikten talebi doğrultusunda, üniversiteye 150-200 metre uzaklıkta bulunan Bardakçı Mahallesi'ndeki köydeki arama çalışmaları yoğunlaştırılacak ve yarın tüm evler tek tek aranacak.

Arama ekipleri, Jandarma Genel Komutanlığı'nın su altı kadavra arama köpeği desteğiyle birlikte, polis arama kurtarma, AFAD, itfaiye ve gönüllü arama kurtarma ekipleriyle işbirliği içerisinde çalışıyor. Kaybolduğu günden bu yana sürdürülen bu faaliyetler, Rojin’in ailesi ve yakınları tarafından büyük bir umutla takip ediliyor.

AİLENİN ÇAĞRISI

Rojin'in ailesi, kaybolduğu günden bu yana yaşadıkları zorlu süreci Cumhuriyet ile paylaşarak, "Biz acılı bir aileyiz. Yanlış yorumlar yapılıyor, acımıza saygı duyulmasını rica ediyoruz" ifadelerini kullandı. Rojin’in babası Nizamettin Kabaiş, "Kızımızı gören veya duyan herkesten bize veya yetkililere en hızlı şekilde ulaşmalarını bekliyoruz" diyerek toplumun bu konuda duyarlılığını artırması gerektiğini vurguladı.

Baba Nizamettin Kabaiş, umutlarını kaybetmediklerini ve Rojin'in hâlâ hayatta olduğuna inandıklarını dile getirdi. "16 gündür su altında aramalar devam ediyor. Rojin'in suda olmadığı gerekçesiyle bir yerde tutulduğunu düşünüyoruz ve hayatta olduğuna inanıyoruz" diyen aile, bu zorlu süreçte kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

SORU İŞARETLERİ VE TARTIŞMALAR

Arama ekipleri, Rojin’in kaybolduğu bölgeyi defalarca taramış olmasına rağmen, son günlerde bulunduğu belirtilen eşarbın yerinin belirlenmesi üzerine bazı soru işaretleri ortaya çıkmış durumda. Bazı ekipler, eşarbın sonradan oraya konulmuş olabileceğini düşünmekte; bu durum, arama çalışmaları üzerinde yeni bir tartışma başlatıyor.