Cumhuriyet Gazetesi Logo
Van'ın plaka kodu ne? Van'ın plaka numarası kaç? Van ve ilçelerinin plaka harfleri...

Van'ın plaka kodu ne? Van'ın plaka numarası kaç? Van ve ilçelerinin plaka harfleri...

21.08.2025 14:58:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Van'ın plaka kodu ne? Van'ın plaka numarası kaç? Van ve ilçelerinin plaka harfleri...

Van’ın plaka kodu yurttaşlar tarafından aratılıyor. Van ilçelerinin plaka harfleri nedir, plaka harfleri ilçeyi gösterir mi?


Van plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.
Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

VAN'IN PLAKA KODU NEDİR?

Van’ın plaka kodu 65 olup, Türkiye’de bilinen ve şehirle özdeşleşmiş plaka kodlarından biridir. Van’da araç plakaları, 65 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Van Plaka Kodunun Anlamı

Van’ın plaka kodu olan 65, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır. 65 sayısı, Van’ın hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Van ve ilçelerinin plaka harfleri
İlçe    Plaka Harfleri
Bahçesaray    65 BH, 65 BS
Başkale    65 B, 65 BL
Çaldıran    65 Ç, 65 CD
Çatak    65 ÇT, 65 CK
Edremit    65 E, 65 ED
Erciş    65 ER, 65 EC
Gevaş    65 G, 65 GV
Gürpınar    65 GP, 65 GR
İpekyolu    65 İP, 65 PL
Muradiye    65 M, 65 MR
Özalp    65 O, 65 OZ
Saray    65 S, 65 SR
Tuşba    65 T, 65 TU

İlgili Konular: #türkiye #Van #Plaka