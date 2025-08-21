Van'ın plaka kodu ne? Van'ın plaka numarası kaç? Van ve ilçelerinin plaka harfleri...



Van plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.

Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

VAN'IN PLAKA KODU NEDİR?

Van’ın plaka kodu 65 olup, Türkiye’de bilinen ve şehirle özdeşleşmiş plaka kodlarından biridir. Van’da araç plakaları, 65 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Van Plaka Kodunun Anlamı

Van’ın plaka kodu olan 65, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır. 65 sayısı, Van’ın hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Van ve ilçelerinin plaka harfleri

İlçe Plaka Harfleri

Bahçesaray 65 BH, 65 BS

Başkale 65 B, 65 BL

Çaldıran 65 Ç, 65 CD

Çatak 65 ÇT, 65 CK

Edremit 65 E, 65 ED

Erciş 65 ER, 65 EC

Gevaş 65 G, 65 GV

Gürpınar 65 GP, 65 GR

İpekyolu 65 İP, 65 PL

Muradiye 65 M, 65 MR

Özalp 65 O, 65 OZ

Saray 65 S, 65 SR

Tuşba 65 T, 65 TU