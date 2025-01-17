Van-İran sınırında 'kış' mücadelesi: Kar kalınlığı 3 metreyi geçti

Yayınlanma: 17.01.2025 - 13:26

Güncelleme: 17.01.2025 - 13:29

Başkale ilçesinde geçen hafta etkili olan kar yağışı, kırsaldaki birçok mahalle ve mezra yolu ile sınırın sıfır noktasındaki karakol ve üs bölgelerinin de yolunun kapanmasına neden oldu.

Kırsal mahallelerin yolunun açılmasının ardından, yüksek kesimlerdeki karakol ve üs bölgelerinin yollarının açılması için de çalışma başlatıldı.

KAR KALINLIĞI 3 METREYİ AŞTI

Van Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının 3 metreyi aştığı bölgede, çalışmalarını 6 iş makinesiyle sürdürürken, hava şartlarına göre gece gündüz sürdürülen çalışmaların da en kısa sürede tamamlanacağı belirtildi.