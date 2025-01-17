Van-İran sınırında 'kış' mücadelesi: Kar kalınlığı 3 metreyi geçti
Van'ın Başkale ilçesinin İran sınırındaki karakol ve üs bölgelerinin kardan kapanan yollarının açılması için karla mücadele ekipleri, yoğun çalışma yürütüyor. Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi aştığı bölgede çalışmalar 6 iş makinesiyle sürdürülüyor.
Başkale ilçesinde geçen hafta etkili olan kar yağışı, kırsaldaki birçok mahalle ve mezra yolu ile sınırın sıfır noktasındaki karakol ve üs bölgelerinin de yolunun kapanmasına neden oldu.
Kırsal mahallelerin yolunun açılmasının ardından, yüksek kesimlerdeki karakol ve üs bölgelerinin yollarının açılması için de çalışma başlatıldı.
KAR KALINLIĞI 3 METREYİ AŞTI
Van Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının 3 metreyi aştığı bölgede, çalışmalarını 6 iş makinesiyle sürdürürken, hava şartlarına göre gece gündüz sürdürülen çalışmaların da en kısa sürede tamamlanacağı belirtildi.
Etiketler: #mücadele #VAN Büyükşehir belediyesi #Van
En Çok Okunan Haberler
-
- Rıza Akpolat tutuklandı
- Ümit Özdağ'dan 'Öcalan' çıkışı
- Menzil kavgası, kara kutuyu açtı!
- Rıza Akpolat'ın hakimlik sorgusu tamamlandı
- Tahkim Kurulu'ndan Galatasaray'a kötü haber!
- Bir rapor, bir karar, çok ders
- Beşiktaş Belediyesi için CHP'den karar!
- Ailesini katleden polisin ifadesi ortaya çıktı
- Şikâyetini geri çekmişti
- 'CHP ve Rıza Başkan ile ilgisi yok'