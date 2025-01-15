Galatasaray'dan Bankalar Birliği açıklaması: 'Büyük ihtimalle bir sonraki Divan'da...'
Galatasaray'da ocak ayı olağan divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, Bankalar Birliği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'da gerçekleştirilen ocak ayı olağan divan kurulu toplantısında Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, Dursun Özbek ile ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu. Öztürk ayrıca Galatasaray'ın Bankalar Birliği'nden çıkmak üzere olduğunu açıkladı.
Metin Öztürk yaptığı açıklamada başkan Dursun Özbek'in rahatsızlığı nedeniyle divan kuruluna katılamadığını duyurdu.
'ÖNEMLİ ŞEYLER YAPMAYA DEVAM EDİYOR'
Öztürk açıklamasında, "Dursun Özbek bulunduğu noktada da Galatasaray için çok önemli şeyler yapmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Öztürk açıklamasının devamında, "İnşallah birkaç güne de onların müjdelerini verecek" dedi.
BANKALAR BİRLİĞİ AÇIKLAMASI
Galatasaray'ın Bankalar Birliği'nden çıkmak üzere olduğunu belirten Öztürk şu ifadeleri kullandı:
"Galatasaray, 1 milyar 80 milyon TL olan sermayesini tamamı ödenmiş 5.4 milyar liraya çıkarttı. Bu gelen kaynağın 1.7 milyar lirası, biliyorsunuz Bankalar Birliği'ne faizle birlikte 2.6 milyar borcumuz var. Buranın kapatılması için kullanılacak. Kalan paranın yüzde 13'ü futbolcu ödemeleri, yüzde 7 diğer borçlar, yüzde 3 vergi diyoruz. Çok önemlisi, büyük ihtimalle başkanımızı bir sonraki Divan'da Bankalar Birliği'nden çıkmış bir başkan olarak alkışlayacaksınız. Ben şimdiden peşinen başkanımı alkışlıyorum."
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