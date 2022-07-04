Van Valiliği'nden kaçak göçmenleri taşıyan araca ateş açılması hakkında açıklama: 1 ölü, 12 yaralı

Van Valiliği, kaçak göçmenleri taşıyan araca ateş açılması hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, "Şoförünün ‘dur’ ihtarına uymayıp jandarma personelinin üzerine doğru sürdüğü aracın durdurulabilmesi amacıyla, aracın lastiklerine ateş açılmıştır" denildi.

cumhuriyet.com.tr
04 Temmuz 2022 Pazartesi, 00:14
Van Valiliği'nden kaçak göçmenleri taşıyan araca ateş açılması hakkında açıklama: 1 ölü, 12 yaralı
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Van Valiliği'nden kaçak göçmenleri taşıyan araca ateş açılması hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Meydana gelen olayda seken kurşunlardan bir göçmen maalesef hayatını kaybetmiş, 12 düzensiz göçmen ise hafif şekilde yaralanmıştır" denildi.

"ARACIN DURDURULABİLMESİ AMACIYLA, ARACIN LASTİKLERİNE ATEŞ AÇILDI"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • 03.07. 2022 saat 16.00 sıralarında Saray İlçesi Koçbaşı-Turan Mahalleleri  istikametinden Karahisar Mahallesine seyir halindeki şüpheli araç, jandarma görevlileri tarafından Karahisar mahallesi girişindeki kontrol noktasında durdurulmak istenmiştir. Şoförünün ‘dur’ ihtarına uymayıp jandarma personelinin üzerine doğru sürdüğü aracın durdurulabilmesi amacıyla, aracın lastiklerine ateş açılmıştır. Lastikler patlatılmak suretiyle araç durdurulmuştur.

"SEKEN KURŞUNLARDAN BİR GÖÇMEN MAALESEF HAYATINI KAYBETTİ"

  • Aracın göçmen kaçakçılığında kullanıldığı ve içerisinde 40 düzensiz göçmen olduğu tespit edilmiştir. Meydana gelen olayda seken kurşunlardan bir göçmen maalesef hayatını kaybetmiş, 12 düzensiz göçmen ise hafif şekilde yaralanmıştır. Olaydan sonra kaçan göçmen kaçakçısı ve aracın şoförüne yönelik yakalama çalışması devam etmektedir. Yaşanılan üzücü olayla ilgili olarak ilgililer hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. 

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