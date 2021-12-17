Van YYÜ’de geçmişi olan yedi isim, Ahi Evran Üniversitesi’nde görevde

17 Aralık 2021 Cuma, 04:00

12 kişiden oluşan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Yönetim Kurulu’nda görev yapan Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya dahil toplam yedi ismin, geçmişte Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde (YYÜ) öğrencilik ya da akademisyenlik yaptığı ortaya çıktı. Geçmişte yolları aynı üniversitede kesişen yedi kişinin, başka bir üniversitenin yönetim kurulunda bir araya gelmesi dikkat çekti. Bunun dışında ise üniversite senatosunda daha önce YYÜ’de bulunmuş beş isim var.

Akademideki kadrolaşmanın bir örneği Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nde yaşandı. 1989’dan itibaren Van YYÜ’de çeşitli tarih aralıklarında öğrenci ya da akademisyen olan 12 kişinin, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nde bir araya geldiği ortaya çıktı. Bu isimlerin büyük çoğunluğunun da yönetim kademesinde yer alması ise dikkat çekti. Bir dönem YYÜ’de bulunan, halihazırda Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Yönetim Kurulu üyesi olan isimler ve bilgileri YÖK’ün sistemine göre şöyle:

- “Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya: Van YYÜ’de 1994-2003 arasında yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı, araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2015’te Ahi Evran Üniversitesi Rektörü olarak atandı.

- Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil: YYÜ’de 1998-2016 arasında tıpta uzmanlığını tamamladı, yüksek lisansını yaptı, doçent ve ardından profesör oldu. Karakaya’nın rektör olarak atanmasının ardından 2016’da Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’ne geçti.

- Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kazankaya: 1989-2020 arasında Van YYÜ’de yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı, ardından profesör oldu. 2020’de Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’ne geçti.

- Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Refik Balay: 1994-1997 ve 2000-2002 arasında YYÜ’de araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2015’te Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nde dekanlık görevine başladı.

- İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemalettin İpek: 1993-2004 arasında YYÜ’de akademik eğitimini sürdürdü. 2016’da Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’ne geçti.

- Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Musa Özata: 1996-1998 arasında YYÜ’de yüksek lisansını yaptı. 2017’de Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’ne geçti.

- Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ersan Kara: 1993-2000 arasında YYÜ’de yüksek lisansını ve doktorasını yaptı, araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2020’de Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’ne geçti.

SENATODA DA 5 İSİM

Öte yandan, üniversite senatosunda, bu isimlerin dışında daha önce Van YYÜ’de bulunmuş beş isim daha görev yapıyor. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Şimşek, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mustafa Özduran, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Cihat Öztürk, Eğitim Fakültesi Senatörü Doç. Dr. Davut Aydın ve İslami İlimler Fakültesi Senatörü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Yıldırım da aynı üniversiteye geçtiler.

