Van'da 2 giyim mağazası yandı: 1 milyon 100 bin TL zarar oluştu

Yayınlanma: 09.11.2024 - 14:00

Güncelleme: 09.11.2024 - 14:00

Çaldıran ilçe merkezinde Fahrettin Cansalar ile Mahmut Yıldırım'a ait 2 giyim mağazasında, saat 09.00 sıralarında yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Çaldıran İtfaiye Grup Amirliği, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yoğun çabası ile alevler söndürülürken, yanan 2 mağazadaki zararın yaklaşık 1 milyon 100 bin TL olduğu belirtildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.