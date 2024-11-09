Van'da 2 giyim mağazası yandı: 1 milyon 100 bin TL zarar oluştu
Van'ın Çaldıran ilçesinde 2 giyim mağazasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. 2 mağazadaki zararın yaklaşık 1 milyon 100 bin TL olduğu belirtildi.
Çaldıran ilçe merkezinde Fahrettin Cansalar ile Mahmut Yıldırım'a ait 2 giyim mağazasında, saat 09.00 sıralarında yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Çaldıran İtfaiye Grup Amirliği, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yoğun çabası ile alevler söndürülürken, yanan 2 mağazadaki zararın yaklaşık 1 milyon 100 bin TL olduğu belirtildi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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