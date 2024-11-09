Sakarya’da iki katlı evde korkutan yangın!
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, Mansurlar Mahallesi Şahinler Sokak üzerinde bulunan ve A.Ç.’e ait olan binada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıktı.
Evden dumanlar yükseldiğini gören çevredeki yurttaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
SAKTİM ekiplerinin de destek verdiği yangın, itfaiye erlerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Alevlerin sardığı ikinci kat ve çatıda maddi hasar meydana geldi.
Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.
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