Van'da 3 aracın karıştığı kazada 19 yaralı
Van'ın Erciş ilçesinde minibüsün, karşı yönden gelen hafif ticari araçla çarpışıp, ardından savrularak park halindeki bir otomobile çarptığı kazada 19 kişi yaralandı.
Kaza, saat 19.00 sıralarında Van- Erciş karayolundaki Bendimahi Çayı yakınlarında meydana geldi. Osman Emin Eski yönetimindeki 65 AAZ 484 plakalı minibüs, karşı yönden gelen İsa Alver yönetimindeki 65 DC 949 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Kazanın etkisiyle savrulan minibüs, park halindeki bir otomobile de çarptı. Kazada 19 kişi yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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