Van’da 3.4 büyüklüğünde deprem
Van’ın Muradiye ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD’dan alınan bilgiye göre, saat 16.46’da merkez üssü Van'ın Muradiye ilçesi olan 3.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.
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