Van’da 3.4 büyüklüğünde deprem

Van’ın Muradiye ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.08.2024 - 17:36
Van’da 3.4 büyüklüğünde deprem
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AFAD’dan alınan bilgiye göre, saat 16.46’da merkez üssü Van'ın Muradiye ilçesi olan 3.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.


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