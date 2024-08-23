Son dakika... AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem!

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre; Kahramanmaraş Göksun'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 7.05 kilometre olarak kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.08.2024 - 15:10
Son dakika... AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği 7.05 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD'ın paylaşımı şu şekilde:


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