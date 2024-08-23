Son dakika... AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem!
Son dakika haberi... AFAD verilerine göre; Kahramanmaraş Göksun'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 7.05 kilometre olarak kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği 7.05 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD'ın paylaşımı şu şekilde:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 23, 2024
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-08-23
Saat:14:59:45 TSİ
Enlem:37.8625 N
Boylam:36.28778 E
Derinlik:7.05 km
Detay:https://t.co/wK9wZYjpIl@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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