Van'da 347 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 347 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

İHA
Yayınlanma: 03 Şubat 2023 - 09:31
Van'da 347 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
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Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 28, Başkale'de 37, Çaldıran'da 100, Çatak'ta 56, Gevaş'ta 13, Gürpınar'da 31, Muradiye'de 25, Özalp'te 27, Saray'da 21 ve Tuşba ilçesinde ise 9 olmak üzere toplam 347 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 



Van Kar kar yağışı

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