Van'da 364 kilo esrar ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesi kırsalında, jandarma ve hudut birliklerinin müşterek operasyonunda, arazide 364 kilo toz esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

DHA
23 Eylül 2022 Cuma, 14:11
Van'da 364 kilo esrar ele geçirildi
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İl Jandarma Komutanlığı ve 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesi kırsalında uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını aldı. Jandarma ve hudut birlikleri bölgeye operasyon düzenledi.

Yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde çuvallarda 364 kilo toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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