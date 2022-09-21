Gaziantep'te TIR'da 11 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

21 Eylül 2022 Çarşamba, 09:26

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.

ATIKLARIN İÇİNE GİZLEMİŞLER

Bunun üzerine kent girişinde önlem alan polis, takip ettiği, plakası açıklanmayan atık yüklü kamyonu durdurdu. Narkotik köpeği 'Onix' ile yapılan aramada, kasadaki atıklar içine gizlenen 9 kilo metamfetamin ile 2 kilo eroin ele geçirildi.

Ekipler, kamyonun ismi açıklanmayan sürücüsünü gözaltına alarak, Emniyet'e götürdü.