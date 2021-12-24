Van'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Van'da, merkez üssü Tuşba ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonucu herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, sabah saat 05.26'da merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.03 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, Van merkez ve çevre ilçelerden de hissedildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.
Van Valiliği'nden depremle ilgili yapılan açıklamada, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.
2 ARTÇI DEPREM GERÇEKLEŞTİ
3.9 büyüklüğündeki depremin ardından büyüklükleri 1.1 ve 1.9 arasında değişen 2 artçı sarsıntı daha meydana geldi.
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