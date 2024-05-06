Van’da 4 insan kaçakçısı tutuklandı

Yayınlanma: 06.05.2024 - 09:39

Güncelleme: 06.05.2024 - 09:40

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan operasyonlarda; 8 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 4 organizatör tutuklanmıştır” denildi.