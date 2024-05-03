Kırklareli’nde 45 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli’nde yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 45 göçmen yakalanırken, 3 organizatör de gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 03.05.2024 - 17:02
Kırklareli’nde 45 kaçak göçmen yakalandı
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Alınan bilgiye göre, jandarma ekiplerinin kaçak göçmenlere yönelik yaptığı uygulamada 45 kaçak göçmen yakalanırken, 3 göçmen kaçakçılığı organizatörü de
gözaltına alındı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


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