Kırklareli’nde 45 kaçak göçmen yakalandı

Yayınlanma: 03.05.2024 - 17:02

Güncelleme: 03.05.2024 - 17:03

Alınan bilgiye göre, jandarma ekiplerinin kaçak göçmenlere yönelik yaptığı uygulamada 45 kaçak göçmen yakalanırken, 3 göçmen kaçakçılığı organizatörü de

gözaltına alındı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.