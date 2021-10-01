Van'da 9 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davasında sanığa 36 yıl hapis cezası

Van'da 9 yaşındaki çocuğa nitelikli cinsel istismarda bulunan H.B. isimli şahıs, 36 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

AA
01 Ekim 2021 Cuma, 18:23
Van'da 9 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davasında sanığa 36 yıl hapis cezası
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Van'da 2 yıl önce 9 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 36 yıl hapis cezası verildi.

Kentte 2019'da İkinisan Caddesi'nde 9 yaşındaki kız çocuğunun metruk binada cebir ve tehditle nitelikli cinsel istismara maruz bırakılmasıyla ilgili davanın karar duruşması görüldü.

Van 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık H.B, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Suçlamayı kabul etmeyen H.B, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın "cebir ve tehditle çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 36 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.


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