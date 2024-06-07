Van’da askeri araç devrildi: 3 asker yaralı

Yayınlanma: 07.06.2024 - 14:42

Güncelleme: 07.06.2024 - 14:42

Edinilen bilgilere göre Van-Gürpınar kara yolu üzerindeki Kurubaş bölgesinde bir askeri araç kaza geçirdi. ‘Kirpi’ olarak bilinen askeri aracın bilinmeyen bir sebepten dolayı devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 asker yaralandı. Bölgeye gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

