Van’da askeri araç devrildi: 3 asker yaralı

Van’ın Gürpınar ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 3 asker yaralandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.06.2024 - 14:42
Van’da askeri araç devrildi: 3 asker yaralı
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Edinilen bilgilere göre Van-Gürpınar kara yolu üzerindeki Kurubaş bölgesinde bir askeri araç kaza geçirdi. ‘Kirpi’ olarak bilinen askeri aracın bilinmeyen bir sebepten dolayı devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 asker yaralandı. Bölgeye gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.


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