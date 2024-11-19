Van’da çeşitli suçlardan 14 kişi tutuklandı

Yayınlanma: 19.11.2024 - 09:33

Güncelleme: 19.11.2024 - 09:33

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nca icra edilen faaliyetlerde bin 798 devriye icra edildiği belirtildi.

80 bin 213 şahıs ve 72 bin 14 aracın kontrol edildiği ifade edilen açıklamada, “Arandığı tespit edilen; dolandırıcılıktan 29, terör suçundan 2, hırsızlık suçundan 3, uyuşturucu madde suçundan 5, kaçakçılık suçundan 8 ve diğer suçlardan 38 şahıs yakalanmıştır. Toplam 85 şahıs yakalanmış olup 14’ü tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.