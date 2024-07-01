Van'da değişik suçlardan 53 kişi tutuklandı
Van’da değişik suçlardan aranması bulunan 53 kişi tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği Görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde; 6136 ve 5729 Sayılı Kanun’a Muhalefet olaylarında; 1 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve 7 adet fişek ele geçirilmiştir. Diğer suçlardan 220 paket bandrolsüz sigara ve 1 adet kopya düzeneği ele geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından toplam 579 şahıs yakalanmış, 126 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 53 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.
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