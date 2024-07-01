Van'da değişik suçlardan 53 kişi tutuklandı

Van’da değişik suçlardan aranması bulunan 53 kişi tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 01.07.2024 - 09:48
Van'da değişik suçlardan 53 kişi tutuklandı
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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği Görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde; 6136 ve 5729 Sayılı Kanun’a Muhalefet olaylarında; 1 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve 7 adet fişek ele geçirilmiştir. Diğer suçlardan 220 paket bandrolsüz sigara ve 1 adet kopya düzeneği ele geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından toplam 579 şahıs yakalanmış, 126 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 53 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.


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