Van'da durdurulan araçta 35 kilo eroin ele geçirildi
Van'da jandarmanın teknik takibi sonucu durdurulan araçta 35 kilo 824 gram eroin ile geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte araç ile uyuşturucu sevki yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, plakasını tespit ettikleri aracı teknik takibe aldı.
Takip sonucu durdurulan araçta arama yapıldı. Araçta 35 kilo 824 gram eroin ele geçirildi, sürücü N.T. gözaltına alındı.
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