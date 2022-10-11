Van'da evin bodrumunda 25 kaçak göçmen yakalandı; 3 gözaltı

11 Ekim 2022 Salı, 10:50

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak göçmenlere yönelik çalışmalarını sürdürürken, Özalp ilçesindeki evde kaçak göçmenlerin saklandığı bilgisi alındı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 25 göçmeni evin bodrum katında yakaladı.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 3 şüpheli ise gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne gönderilirken, 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

