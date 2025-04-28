Van'da göçmen kaçakçılığı iddiası: 3 tutuklama

Yayınlanma: 28.04.2025 - 10:18

Güncelleme: 28.04.2025 - 10:18

İl Emniyet Müdürlüğ'nün açıklamasına göre, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile kaçak göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 20-27 Nisan'da düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.