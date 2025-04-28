Van'da göçmen kaçakçılığı iddiası: 3 tutuklama

Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Van'da göçmen kaçakçılığı iddiası: 3 tutuklama
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 28.04.2025 - 10:18

İl Emniyet Müdürlüğ'nün açıklamasına göre, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile kaçak göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 20-27 Nisan'da düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.


Etiketler: #Van #göçmen #kaçak göçmen

İlgili Haberler

Kırklareli ve Edirne'de operasyon: 24 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli ve Edirne'de operasyon: 24 kaçak göçmen yakalandı
11 ilde 'göçmen kaçakçılığı' operasyonu: 12 tutuklama

11 ilde 'göçmen kaçakçılığı' operasyonu: 12 tutuklama
Ucuz iş gücü olarak kullanılan göçmenlerden sonra tarıma ne olacak?

Ucuz iş gücü olarak kullanılan göçmenlerden sonra tarıma ne olacak?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler