Kırklareli ve Edirne'de operasyon: 24 kaçak göçmen yakalandı

Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli ve Edirne'de operasyon: 24 kaçak göçmen yakalandı
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AA
Yayınlanma: 26.04.2025 - 10:28

Edirne'de güvenlik güçlerinin düzensiz göçle mücadele çalışmaları sürüyor. Ekipler, kent genelindeki denetimlerinde 19 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

5 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de Demircihalil köyü yakınlarında 5 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


Etiketler: #Operasyon

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