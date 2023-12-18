Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 9 şüpheli tutuklandı
Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 20 şüpheliden 9'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 11-17 Aralık'ta gerçekleştirilen operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 20 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı.
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