Van'da gümrük kaçağı 3 kilogram altın ele geçirildi
Van'da düzenlenen operasyonlarda gümrük kaçağı 3 kilogram altın ve 12 bin 680 paket sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 30 Aralık 2024-5 Ocak 2025 tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda gümrük kaçağı 3 kilogram altın ve 12 bin 680 paket sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan 25 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Etiketler: #altın #Operasyon #gümrük
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