Van'da gümrük kaçağı 3 kilogram altın ele geçirildi

Yayınlanma: 06.01.2025 - 13:56

Güncelleme: 06.01.2025 - 13:56

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 30 Aralık 2024-5 Ocak 2025 tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda gümrük kaçağı 3 kilogram altın ve 12 bin 680 paket sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan 25 şüpheli hakkında işlem yapıldı.