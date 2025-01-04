Pendikspor, Fatih Karagümrük'ü deplasmanda geçmesini bildi!

Yayınlanma: 04.01.2025 - 21:09

Güncelleme: 04.01.2025 - 21:09

Trendyol 1. Lig'de Fatih Karagümrük ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 2-0'lık skorla Pendikspor oldu.

Pendikspor'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada penaltıdan Emeka Friday Eze ve 41. dakikada Yonathan del Valle kaydetti.

Ligde iki hafta sonra kazanan ve Ekim ayından sonra deplasmana ilk kez galibiyet alan Pendikspor puanını 26'ya yükseltti.

Ağustos ayından sonra ilk kez ligde iç saha maçını kaybeden Fatih Karagümrük 31 puanda kaldı.

Gelecek hafta 1. Lig'de Fatih Karagümrük, Iğdır FK'ya konuk olacak. Pendikspor, Bandırmaspor'u ağırlayacak.