Fatih Karagümrük'ten Mehmet Büyükekşi iddialarına yanıt!

Yayınlanma: 14.12.2023 - 15:56

Güncelleme: 14.12.2023 - 15:56

Fatih Karagümrük, Kulüpler Birliği toplantısında TFF Başkanı Mehmet Büyükeşi'nin istifasının istendiği iddialarını yalanladı.

Yapılan açıklamada, "Bugün, Hürriyet internet haberde yer alan "TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi istemeyen 3 kulüp seçim önerdi" başlıklı haber gerçeği yansıtmamaktadır. Sanıyoruz ki bu durum, TFF'ye ve medyaya, kendilerini bilgi sızdırmakla görevli sanan kişi veya kişilerin, haberin sonuçlarından menfaat umma çabasından kaynaklanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

GENEL KURUL İDDİASI

Kulüpler Birliği'nin toplantısında TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetiminin istifasının istendiği ileri sürülmüştü.

Hürriyet'in haberinde; Kasımpaşa, İstanbulspor ve Fatih Karagümrük kulüplerinin TFF'den memnun olmadıklarını belirtip, "Genel kurula gidelim" dediği ifade edilmişti.

Haberde, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın, "Bu yönetimi daha 6 ay önce seçtik. Eğer bir sorun varsa bu hepimizin sorunudur" diyerek karşı çıktığı kaydedilmişti.

Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç'un toplantı sonrasında, "TFF'nin istifasını istiyor musunuz?" sorusuna "TFF'den memnun olan az sayıda kulüp var. Hiç memnun olmayanlar var. TFF bir irade göstereceğini bildirdi, ne olacağını göreceğiz" yanıtını verdiği belirtilmişti.