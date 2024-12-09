Bolu’da talihsiz kaza: Çatıdan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Bolu’da evinin çatısına devrilen ağacın dallarını kestiği sırada dengesini kaybederek düşüp, başını güneş enerji sistemine çarpan Fikret Aktay (78) hayatını kaybetti.
Bolu’nun Yeşilköy köyünde, evinin çatısına devrilen ağacın dallarını kesmek isteyen 78 yaşındaki Fikret Aktay, dengesini kaybederek düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Olay, bugün saat 13.30 sıralarında D-100 kara yolu kenarında meydana geldi. Fikret Aktay, tek katlı evinin çatısına devrilen ağacın dallarını kesmek için çatıya çıktı. Ancak, dalları kestiği sırada dengesini kaybederek düştü ve başını çatıda bulunan güneş enerji sisteminin demir parçasına çarptı.
Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Fikret Aktay’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Aktay’ın cenazesi, otopsi için Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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