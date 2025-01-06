Van'da 'insan kaçakçılığı' operasyonu: 10 organizatör yakalandı

Van’da "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yaptıkları gerekçesiyle 10 organizatör yakalandı.

Van'da 'insan kaçakçılığı' operasyonu: 10 organizatör yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 06.01.2025 - 12:14

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan operasyonlarda; 10 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 1 organizatör tutuklanmıştır” denildi.


Etiketler: #İnsan kaçakçısı

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