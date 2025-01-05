Edirne'de kent genelinde 'kaçak göçmen' operasyonu: 15 kişi yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 15 düzensiz göçmen yakalandı.
Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetim ve kontrollerini sürdürdü.
Ekipler, çalışmaları sonucu Afganistan ve Pakistan uyruklu 15 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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