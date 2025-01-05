Edirne'de kent genelinde 'kaçak göçmen' operasyonu: 15 kişi yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de kent genelinde 'kaçak göçmen' operasyonu: 15 kişi yakalandı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 05.01.2025 - 13:44

Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetim ve kontrollerini sürdürdü.

Ekipler, çalışmaları sonucu Afganistan ve Pakistan uyruklu 15 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


Etiketler: #düzensiz göçmen #göçmen #göçmenler

İlgili Haberler

Bakan Yerlikaya'dan 'Kalkan-37' açıklaması: 81 ilde 764 düzensiz göçmen yakalandı!

Bakan Yerlikaya'dan 'Kalkan-37' açıklaması: 81 ilde 764 düzensiz göçmen yakalandı!
Van'da kent genelinde operasyon: 6 kaçak göçmen yakalandı

Van'da kent genelinde operasyon: 6 kaçak göçmen yakalandı
Edirne'de 21 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de 21 kaçak göçmen yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler