Van'da 'kaçakçılık' operasyonu: 81 şüpheli yakalandı
Van'da jandarma ekiplerince geçen hafta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 81 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 16-22 Eylül'de kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 72 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, gümrük kaçağı 399 cep telefonu, 117 kilogram çay, 17 bin 503 bandrolsüz sigara, 20 elektronik sigara ve 6 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.
Operasyonlarda 81 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: #Jandarma
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