Van'da 'kaçakçılık' operasyonu: 81 şüpheli yakalandı

Van'da jandarma ekiplerince geçen hafta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 81 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da 'kaçakçılık' operasyonu: 81 şüpheli yakalandı
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AA
Yayınlanma: 23.09.2024 - 16:57

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 16-22 Eylül'de kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 72 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, gümrük kaçağı 399 cep telefonu, 117 kilogram çay, 17 bin 503 bandrolsüz sigara, 20 elektronik sigara ve 6 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Operasyonlarda 81 şüpheli gözaltına alındı.

 


Etiketler: #Jandarma

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