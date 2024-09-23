2 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahsı jandarma yakaladı
Afyonkarahisar’da 2 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs jandarmanın takibi sonrası yakalandı.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Yapılan incelemelerde A.A., isimli şahsın kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.
Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi İhsaniye ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.
Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: #afyonkarahisar #Komutan
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