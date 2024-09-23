2 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahsı jandarma yakaladı

Yayınlanma: 23.09.2024 - 09:01

Güncelleme: 23.09.2024 - 09:01

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Yapılan incelemelerde A.A., isimli şahsın kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi İhsaniye ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.