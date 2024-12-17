Van'da 'kar' esareti: 21 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Yayınlanma: 17.12.2024 - 09:30

Güncelleme: 17.12.2024 - 09:46

Meteoroloji'nin uyarısının ardından Van ve çevresinde dün akşam kar yağışı etkili oldu.

Kardan dolayı 16 mahalle ve 5 mezraya ulaşım sağlanamadı. Kar kalınlığı kent merkezinde 5, yüksek kesimlerdeyse yaklaşık 25 santimetreye ulaştı. Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapanan kırsal mahalle ve mezra yollarını açmak için çalışma başlattı.

Kent merkezinde de kar temizleme çalışması yapıldı. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Van-Bahçesaray kara yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı.

İŞ MAKİNELERİ YOLLARI TEMİZLEDİ

Büyükşehir ve İpekyolu Belediye ekipleri, kent merkezindeki kaldırımlarda kar temizliği yaparken, iş makineleri de yolları temizledi.