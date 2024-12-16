Penaltı kaçırmıştı: Rangers'tan Rıdvan Yılmaz'a destek!

Yayınlanma: 16.12.2024 - 16:55

Güncelleme: 16.12.2024 - 16:55

Rangers forması giyen Rıdvan Yılmaz, Cetic ile oynanan İskoçya Kupası final maçında penaltı kaçırdı ve kupa Celtic'e gitti.

Rıdvan Yılmaz'ın kullandığı penaltıyı, Celtic kalecisi Kasper Schmeichel kurtardı. Rangers'ta teknik direktör Phillippe Clement ve takım kaptanı James Tavernier'den penaltı kaçıran milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'a destek geldi.

"GURUR DUYUYORUM"

Takımın teknik direktörü Clement, yaptığı açıklamada, "Rıdvan Yılmaz normalde penaltılarda gerçekten çok iyi. Ama bu maçta kaçırdı veya kaleci kurtardı. Futbolda penaltı kaçıran, topu kaleye bile bile gönderemeyen birçok büyük isim var. Rıdvan, sorumluluk aldı. Bu futbolun bir parçası ve böyle anlarda sorumluluk alan oyuncularla gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Rangers kaptanı James Tavernier de Rıdvan Yılmaz'la ilgili övgü dolu ifadeler kullandı. Tavernier, "Rıdvan'ın öne çıkıp erkek gibi davranması ve penaltıyı kullanması gurur verici" sözlerini sarf etti.

23 yaşındaki Rıdvan Yılmaz, bu sezon Rangers'ta 10 maçta süre buldu.