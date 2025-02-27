Van'da 'kar' esareti: 85 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Yayınlanma: 27.02.2025 - 09:39

Güncelleme: 27.02.2025 - 09:43

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 52 mahalle ve 33 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, kent merkezinde de kar temizleme çalışması yaptı. İpekyolu Belediyesine bağlı işçiler de kaldırımlardaki kar kütlelerini temizliyor.