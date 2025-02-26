Yayınlanma: 26.02.2025 - 09:57

Güncelleme: 26.02.2025 - 09:57

Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi başvurularında son gün yaklaşıyor. Peki, Hayvancılığa Destek Projesi başvuruları ne zaman? Hayvancılığa Destek Projesine kimler başvurabilir?

KIRSALDA BEREKET HAYVANCILIĞA DESTEK PROJESİ NEDİR?

Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvancılık sektörünü desteklemek ve kırsaldaki aile işletmelerini güçlendirmek amacıyla “Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi”ni hayata geçiriyor. Proje kapsamında, Hayvancılık Genel Müdürlüğü koordinasyonu ile Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne (TİGEM) ait gebe büyükbaş hayvanlar uygun maliyetle üreticilere verilecek.

KIRSALDA BEREKET HAYVANCILIĞA DESTEK PROJESİ ÖDEME PLANI

Proje kapsamında hak sahibi olan kişilere en az 5 en fazla 15 başa kadar (Veteriner Hekim/Ziraat Mühendisi/Gıda Mühendisi ise en az 5 en fazla 30 başa kadar) etçi ırk damızlık gebe düve TİGEM tarafından temin edilecektir.

Projede hak kazanan kişiler Ziraat Bankası Temel Hayvancılık Kredisi kullanabilecektir. Bu süreç hak sahiplerinin açıklanmasına müteakip olarak Ziraat Bankası tarafından değerlendirilecektir.

Proje kapsamında teslim edilecek etçi ırk damızlık gebe düve fiyatları hayvanların teslim tarihinde TİGEM'in sayfasında bu projeye mahsusen yayınlanan satış fiyatları üzerinden gerçekleşecek ve hak sahipleri hayvan bedellerini peşin ve/veya kredi ile ödeyebilecektir.

Hak sahiplerine hayvanları 1(bir) yıllık TARSİM sigortaları yapılmış olarak verilecektir. Daha sonraki 1(bir) yıllık sigorta gideri hak sahibi tarafından karşılanacaktır.

Projede TİGEM ile yetiştirici arasında yapılacak sözleşmeye istinaden her ayın ilk haftasında, HAYGEM tarafından verilecek Talimat doğrultusunda tarım il/ilçe müdürlüğü tarafından hayvanlar kontrol edilecek ve en fazla 15 hayvan için olacak şekilde TİGEM tarafından ödenecek olan bakım ve besleme gideri bedeline esas hazırlanan icmaller en geç her ayın ikinci haftasında HAYGEM'e gönderilecektir.

HAYGEM tarafından ülkedeki tüm hak sahiplerine ait en fazla 15 hayvan için oluşturulan icmal TİGEM'e gönderilecek ve hayvan tesliminden sonraki ayda başlamak üzere, 12 ay boyunca, hayvan başına 1500 TL olacak şekilde bakım ve besleme gideri bedeli ödemesi ilgili ayda yine TİGEM tarafından yapılacaktır.

KIRSALDA BEREKET HAYVANCILIĞA DESTEK PROJESİ BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler,

TÜRKVET kayıt sistemine kayıtlı en fazla 200 büyükbaş hayvan kapasitesine sahip (Yeni işletme açarak projeye başvuran yetiştiricilerden de bu şart aranır) işletme sahipleri başvuru yapabileceklerdir.

Her yetiştirici yalnızca 1 (bir) işletmesi için başvuru yapabilecektir.

Aynı haneden sadece 1 (bir) yetiştirici başvuru yapabilir.

Başvuru sahibi başvuru yaptığı işletmenin bulunduğu il/ilçe de ikamet etmek zorundadır. Veteriner Hekim, Ziraat/Gıda Mühendisleri ve muhtarlarda yeni işletme açarak projeye başvurabilir. Bu kişilerde sigorta şartı aranmaz.

Projeye kiralık işletme ile başvuracaklarda noter onaylı en az 3 yıllık kira sözleşmesi aranır.

Su kısıtı olan il/ilçelerimizde, Hayvansal Üretim Planlaması kapsamında yeni büyükbaş hayvan işletmesi açılamadığı için büyükbaş işletmesi olmayanlar yeni işletme açarak başvuramazlar. Ancak bu kişiler mevcut bir işletmeyi noter onaylı en az 3 yıllık kira sözleşmesi yaparak projeye başvurabilirler.

Kamu kurum ve kuruluşları, tüzel kişilikler, devlet memurları, on sekiz yaşından küçükler ve 5488 sayılı Kanun kapsamında cezalandırılmış olanlar bu projeye başvuramaz.

Uzman eller ve genç çiftçi projesinden yararlananlar bu projeye başvuramazlar.

Yetiştiriciler bu projeden yalnızca bir kez yararlandırılır.

KIRSALDA BEREKET HAYVANCILIĞA DESTEK PROJESİ BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Başvurular il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerine Hayvancılık Genel Müdürlüğünce belirlenen takvim çerçevesinde Ek (1) formu ve ekleri ile yapılır.

Başvurular 10.02.2025 tarihinde başlayıp, 28.02.2025 mesai bitiminde sona erer.

Başvuru sahibi, il/ilçe tarım ve orman müdürlüğüne verdiği bilgi ve belgelerin doğru olduğunu, yanıltıcı bilgi vermediğini, uygulayacağı projeye esas iş planını kendisinin hazırladığını kabul ve taahhüt eder.

BAŞVURU ESNASINDA İSTENEN BELGELER

Başvuru formu

Nüfus Cüzdanı fotokopisi

Varsa Veteriner Hekim / Ziraat Mühendisi/Gıda Mühendisi diploma veya çıkış belgesi fotokopisi

Varsa Gazi/birinci derece şehit yakını/engelli olduğuna dair belge

Varsa başvuru sahibinin hayvancılık ile ilgili Eğitim Belgesi/Sertifika. Bu belge/sertifika Bakanlığın MEB, İŞKUR, KOSGEB ile birlikte düzenlediği hayvancılık konusunda alınmış olan eğitim sertifikası, mesleki yeterlilik belgesi ve/veya Üniversite/ Yüksekokullardan diploma veya çıkış belgesi olmalıdır. Üniversitelerin açmış olduğu kurs sonucu verilen belge/sertifika geçerli olmayıp, bu kurumlardan alınan diploma veya çıkış belgesi geçerlidir. Mesleki yeterlilik belgesi yetki alınmış tarımsal amaçlı örgütlerden veya yetkili kurumdan alınmış olmalıdır.

Varsa birinci derece tarımsal amaçlı örgüt üyeliği belgesi

Başvuru sırasında değerlendirme formu (Ek 2) doldurulur. Formda beyan ettiği bilgileri doğrulayıcı belgeler başvuru sahibince il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerine verilir.

İl/ilçe müdürlüklerince başvuran işletmelerde başvuru sayısı ile işletmedeki boş kapasitenin uygunluğu kontrol edilir.

Başvuruların Hayvancılık Proje Başvuru Sistemine girişleri il/ilçe müdürlüklerince yapılacaktır.

Başvuru süre sonunda tüm girişlerin bitmesine müteakip il/ilçe listeleri alınarak il müdürlüklerine gönderilir.

İl müdürlükleri belirtilen takvim doğrultusunda ildeki başvuru listesini alarak HAYGEM'e gönderir.

HAYGEM tarafından ülke genelinde yapılan başvurular puan sırasına göre listelenerek TİGEM' e gönderilir.

Hayvancılık Proje Başvuru Sistemi, kullanıma açılıncaya kadar il/ilçe müdürlüklerince aşağıdaki iş ve işlemler yapılır.

Başvuru süresince başvurular Ek-4 formuna kaydedilir.

Başvuruların il/ilçe müdürlüklerince listelenir.

İl/ilçe müdürlüklerince oluşturulan listeler il müdürlüklerince il listesi haline getirilerek HAYGEM' e gönderilir.